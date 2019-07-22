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Zamanda yolculuk yaptığını iddia eden kadın: Uzaylılar beni gebe bıraktı

Son dönemde İngiliz tabloid basınının gündemi "zamanda yolculuk" yapan insanlar... Son aylarda birçok insan çıkıp elinde gelecekte çekildiği iddia edilen fotoğraflarla basına ilginç açıklama yapıyordu, fakat bunların en ilginci bugün İngiliz basınında yer aldı. İsmini ve kimliğini açıklamayan bir kadın geleceğe gidip uzaylılarla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:48
Zamanda yolculuk yaptığını iddia eden kadın: Uzaylılar beni gebe bıraktı

İngiliz Daily Star gazetesi, ismini açıklamayan bir kadının gelecek ile ilgili öngörülerine yer verdi. İsmini açıklamayan kadın bir zamanda yolculuk makinesi geliştirdiğini söyleyerek 3500 yılına gittiğini iddia etti. Yaşadığı deneyimi videoya aktaran kadın, “Andromeda galaksisinden bir uzaylı beni hamile bıraktı. İnsan ve uzaylı karışımı bir bebeğimiz olacak. 5 ay sonra doğum yapacağım ama ne yapacağımı bilmiyorum ve hatta bunun çözümünü de bilmiyorum” dedi.

Paris’te kimya okuduğunu söyleyen kadın, “Zaman yolculuğunu mümkün kılan araç 1970’lerde icat edildi fakat bu cihazı kullanmak yasaklandı. Benimle birlikte 20 kişi daha gitti. Dünya gezegeni bir savaş alanına döndükten sonra uzaylılar beni yakaladı ve benimle cinsel ilişkiye girdi. Yaşadığım acıyı, rezilliği ve işkenceyi unutmayacağım. Bunları sizlerle paylaşmıyorum çünkü bunlar insanlık dışıydı” dedi.

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yalçın 2019-07-22 16:04:12

at yalanını , s... yim inananı :)

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