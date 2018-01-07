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Zambiya'dakolera salgınında ölü sayısı 63'e yükseldi

Hükümet salgını kontrol altına almak için başkent lusaka'da gece sokağa çıkma yasağı getirdi

07 Ocak 2018 Pazar 23:14
Zambiya'dakolera salgınında ölü sayısı 63'e yükseldi
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Zambiya'da ortaya çıkan kolera salgınında ölü sayısı 63'e yükseldi.

Yetkililer, geçen ekim ayında patlak veren salgında 52'si başkent Lusaka'da olmak üzere ülke genelinde 63 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 300 kişinin hastalığa yakalandığını bildirdi.

Zambiya Sağlık Bakanı Chitalu Chilufya da gazetecilere yaptığı açıklamada, salgını kontrol altına almak amacıyla Lusaka'da gece sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamaların getirildiğini duyurdu.

Chilufya, yasaklı gıdaların açıkta gizlice satılması nedeniyle salgının yayılmayı sürdürdüğünü, 19.00-08.00 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalar ile gizli satışların önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

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