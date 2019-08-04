Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif
Lamborghini, Aventador’un V12 Motorunu Korumak İçin Savaşıyor
Ay'da daha fazla su olabilir
Binlerce E3 Katılımcısının Kişisel Verileri, Yanlışlıkla Açığa Çıktı
Son Dakika

Zapata Manş Denizi'ni geçti

04 Ağustos 2019 Pazar 12:48
Zapata Manş Denizi'ni geçti

Fransız mucit Franky Zapata, uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni bu kez başarıyla geçti.

Fransız mucit Franky Zapata , "Flyboard Air" adını verdiği kaykayıyla canlı yayında İngiltere'yle Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni geçmeye çalıştı.   Zapata bu seferki denemesinde başarılı bir şekilde Manş Denizi’ni geçerek bir ilke imza atmış oldu.  

ÖNCEKİ DENEME BAŞARISIZ OLMUŞTU  

Fransız mucit Franky Zapata'nın uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni geçme girişimi daha önce başarısızlıkla sonuçlandı. Eski jet ski şampiyonu olan Zapata, deneme sırasında denize düşmüştü.   Zapata'nın Manş Denizi ortasında bekletilen bir geminin üzerindeki platforma inerek yakıt alması planlanıyordu. Fakat mucit, bu sırada gemiye inmeyi başaramadı ve denize düşmüştü.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den "İdlib'de Ateşkes" Açıklaması
ABD'den "İdlib'de Ateşkes" Açıklaması
Kanadalı 11 yıl sonra serbest
Kanadalı 11 yıl sonra serbest
Rusya'daki seçim protestosunda 700 kişi gözaltına alındı
Rusya'daki seçim protestosunda 700 kişi gözaltına alındı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim