Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
NASA radarları Holiday Asteroidini görüntüledi
NASA Görüntüledi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Apple'dan şaşırtan itiraf: iPad'ler bükülüyor, kabul ediyoruz
Apple'dan şaşırtan itiraf
Tek kişilik uçan araçlar sefere başladı
Tek kişilik uçan araçlar sefere...
banner40

Zayıflamak isterken hastanelik oldu

Zayıflamak ve formda kalmak için birçok yönteme başvuran Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago, Instagram üzerinden yayınladığı bir gönderi ile böbrek nakline ihtiyacı olduğunu, şu an diyaliz makinesine bağlı yaşadığını duyurdu.

23 Aralık 2018 Pazar 11:43
Zayıflamak isterken hastanelik oldu

  • Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago, zayıflamak isterken hastanelik oldu.

  • Instagram üzerinden yayınladığı bir gönderi ile böbrek nakline ihtiyacı olduğunu ve şu an diyaliz makinesine bağlı yaşadığını duyurdu.

  • banner41
    Santiago bu sorunun zayıf kalmak için kullandığı takviye ürünler yüzünden ortaya çıktığını belirtti.

  • Santiago, zayıf kalmak için çok spor yaptığını ve spor öncesi aldığı takviye besin tozunun böbrek yetmezliğine neden olduğunu açıklayarak; teşhisin birkaç ay öne koyulduğunu söyledi.

  • İnkar aşamasında olduğu için Tokyo’ya gidip ikinci bir fikre başvurduğunu, teşhisin doğrulanmasından sonra Kanada’nın Toronto kentine gittiğini ve burada diyaliz makinesine bağlı bir hayat sürdüğünü de ifadelerine ekledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Zayıflama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM Genel Kurulu, Kırım'da insan haklarının ihlal edildiği ileri sürülen kararı onayladı
BM Genel Kurulu, Kırım'da insan haklarının ihlal edildiği ileri sürülen kararı onayladı
El sıkışmak vatandaşlık şartı oldu
El sıkışmak vatandaşlık şartı oldu
Fas'ta iki turistin öldürülmesi protesto edildi
Fas'ta iki turistin öldürülmesi protesto edildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim