Zehirli ıspanak alarmı

Şu ana kadar dokuz kişi, süpermarketten satın aldıkları bu ıspanak nedeniyle tıbbi yardım almak zorunda kaldı.



Yetkililer zehirli ıspanağın delirium (bilincin ve algının kısa süreli kaybolması), kalp atışında hızlanma ve buğulu görme gibi etkileri de olduğunu belirtti.



New South Wales eyaletinden Dr Darren Roberts, "Şu ana kadar hayatını kaybeden olmadı, bu çok iyi bir haber ama insanlar gerçekten çok hasta. Halüsinasyonlar, orada olmayan şeyler görüyorlar" dedi.



Ispanaktan zehirlenenlerin hepsi Sydney kentinden. Söz konusu ıspanağın Riviera Farms mahsülü olduğu açıklandı. Çiftlik, ıspanağın bir "ot"la karışması sonucu zehirli hale gelmiş olduğunu düşündüklerini belirtti.



New South Wales eyaleti sağlık yetkilileri, ıspanak yedikten sonra "olağandışı" etkiler hissedenlerin "acilen hastanelere başvurmasını" tavsiye etti ve bu markanın son kullanma tarihi 16 Aralık olan ıspanaklarının tüketilmemesi uyarısı yaptı. Marketlere de bu ıspanakların raflardan kaldırılması emri verildi.



Riviera Farms, "zehirli ot karışması" olayından başka bir ürünlerinin etkilenmemiş olduğunu düşündüklerini açıkladı.