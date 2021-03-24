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Zehirli örümcek türü "istilası" uyarısı

Avustralya'da meydana gelen sel felaketi, bir kişinin ölümüne neden oldu. Ülkede, zehirli örümcek türü "istilasına" karşı uyarı yapıldı. Huni yuvalı örümcekler tarafından ısırılan kişinin 10 dakikada ölebileceği söyleniyor.

24 Mart 2021 Çarşamba 11:53
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Zehirli örümcek türü "istilası" uyarısı

Yetkililer, Sidney'in kuzeybatısında sel sularının ortasında mahsur kalan arabada bir kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Hayatını kaybeden vatandaşın kimliğinin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Zehirli örümcek türü "istilası" uyarısı

Öte yandan sel felaketinin vurduğu ülkede, zehirli örümcek türü "istilasına" karşı uyarı yapıldı.

Avustralya Sürüngen Parkı yetkililerinin yaptığı açıklamada, havanın ısınmasının ve yüksek nem seviyelerinin, huni yuvalı ölümcül örümcekler için elverişli yaşam koşulları oluşturduğu belirtildi.

Örümceğin ısırdığı kişi 10 dakikada ölebilir

Yetkililer, sel felaketi ile yaşam alanları bozulan örümceklerin yerleşim yerlerine girebileceği ve sular altında kalan bölgelerde dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Huni yuvalı örümcekler tarafından ısırılan kişinin 10 dakikada ölebileceği ifade ediliyor.

Son 50 yılın afeti

Sidney'in batısının, son 50 yılın en şiddetli sel felaketiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Yeni Güney Galler eyaletinde yaşanan felaketten etkilenen yaklaşık 18 bin kişi, evlerinden tahliye edildi.

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