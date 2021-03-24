Zehirli örümcek türü "istilası" uyarısı

Avustralya'da meydana gelen sel felaketi, bir kişinin ölümüne neden oldu. Ülkede, zehirli örümcek türü "istilasına" karşı uyarı yapıldı. Huni yuvalı örümcekler tarafından ısırılan kişinin 10 dakikada ölebileceği söyleniyor.