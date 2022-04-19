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Zehirli yılan yuvaya girince horoz kaçtı!

Sosyal medyada yayılan bir videoda tavuğun cesareti hayran bıraktı. Yılanın yuvaya girmesinin ardından horozun canını kurtardığı görülürken, tavuğun ise geride kalıp önce yavrularını kurtardığı görüldü.

19 Nisan 2022 Salı 17:39
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Zehirli yılan yuvaya girince horoz kaçtı!

Sosyal medyada yayılan bir video, çok sayıda yorum ve izlenme aldı. Söz konusu videoda, bir yılanın tavuk yuvasına girdiği görülüyor. Bu sırada horozun ise kaçarak canını kurtardığı izleniyor.

ANNE, CANI PAHASINA YAVRULARINI SAVUNDU

Ancak bu sırada tavuğun büyük bir cesaretle geride kalarak önce yavrularını yuvadan çıkardığı görülüyor. Yılan da tavuğun cesareti karşısında yuvadan eli boş dönmek zorunda kalıyor.

BİNLERCE İZLENME ALDI

Söz konusu görüntüler sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Kullanıcılar, tavuğun annelik iç güdüsüyle hareket ettiğini belirterek, annelik iç güdüsünün ne kadar güçlü olduğuna vurgu yaptı.

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