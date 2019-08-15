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Zeki insanların tercih ettiği müzik türü belli oldu

Bilim insanları IQ seviyesi ile müzik türleri arasındaki bağlantıyı mercek altına aldı. Bu çalışma yüksek IQ puanına sahip kişilerin tercih ettiği müzik türünü saptadığı iddiasında.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:44
Zeki insanların tercih ettiği müzik türü belli oldu

Araştırmalar enstrümantal müzikleri tercih edenlerin sözlü şarkıları tercih edenlerden daha zeki olabileceğini ortaya çıkardı. 

Oxford Brookes Üniversitesi'nde görev alan Elena Racevska'nın önderliğinde yapılan araştırma kapsamında 467 öğrenciyi bir zeka testine tabi tutuldu. 

Öğrencilerden müzik türlerini tercihlerine göre sıralamaları istendi ve bu testin sonunda en yüksek IQ puanlarını alanların ağırlıkla enstrümantal müzikleri tercih ettiği görüldü. 

Savanna-IQ hipoteziyle de örtüşen çalışma, Savanna-IQ hipotezinde de belirtildiği üzere daha zeki bireylerin daha alışılmadık şeyler aradıklarını belirtiyor. 

Bu da şarkı sözü gibi belirgin içerikleri daha az içeren müzik türlerinin zeki kişiler tarafından daha çok tercih edildiğini ortaya koyuyor. 

Araştırma Evolutionary Biological Sciences adlı bilimsel yayında yer aldı. 

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Son Güncelleme: 15.08.2019 12:48
Anahtar Kelimeler:
MüzikZeki Insanl
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