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Zelenski'den yeni saldırı uyarısı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, 24 Ağustos'ta 6. ayına girecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 24 Ağustos'un aynı zamanda, ülkenin Sovyetler Birliği'nden ayrılmasının 31. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Zelenski, Rusya'nın "özellikle çirkin bir girişimde" bulunmayı deneyebileceği uyarısında bulundu.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:41
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Zelenski'den yeni saldırı uyarısı


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkedeki savaş 6. ayına yaklaşırken halka dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Zelenski, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu dünya liderleri ile konuştuğunu, Rusya'nın bu hafta için farklı bir planı olabileceği konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Ukrayna Lideri ayrıca Rusya'nın Mariupol'de Ukraynalı esir askerler için mahkeme düzenlediğini belirtti.

Zelenski, Bu duruşmalar gerçekleşirse Ukrayna'nın hiçbir müzakereye katılmayacağını ifade etti.

Ukrayna, Bağımsızlık Günü'ne hazırlanırken, ülkenin doğu ve güneyinde Rus saldırıları devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde, batılı ülkelerin gönderdiği roketatar ve savunma sistemlerinin bulunduğu depoyu vurduklarını duyurdu.

Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali olan Zaporijya bölgesindeyse, Ukrayna ordusunun kullandığı, 100 tondan fazla akaryakıt bulunan bir deponun imha edildiği kaydedildi.

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