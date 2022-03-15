Zelenski: Rusya Çeçenistan'dan daha fazla kayıp verdi

Ukrayna-Rusya arasında savaş 20. gününde sürüyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev’in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti.



Saldırı sonucunda apartmanın 1-5. katlarında yangın çıktı. Ağır hasar gören apartmandan itfaiye ekipleri bir kişiyi kurtardı.



Bu sırada Kiev Devlet İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Başkentte sirenler çalındı. Herkesin acilen sığınaklara gitmesini istiyoruz.” denildi.

Sabah saatlerinde başkent Kiev’in farklı noktalarında 3 kere patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.

Bununla birlikte, Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petr Andryushchenko ise açıklamasında, Rus saldırıları sonucunda kentte ölen sivillerin sayısının 20 bine yaklaşabileceğini duyurdu.

Andryushchenko yaptığı açıklamada, "Ölen sivillere dair elimizde net olmayan veriler var. Çünkü bu sayılar polisten ve sağlık birimlerinden alınıyor. Dün itibariyle bin 800 çocuk öldü. 10 binden fazla sivil ölümü var. Ama artan saldırılar ve vahşet nedeniyle bu sayı 20 bine kadar ulaşabilir" ifadelerini kaydetti.

"CENAZELER BAHÇELERE GÖMÜLÜYOR"

Ölen insanların mezarlıklara gömülemediğinden bahseden Andryushchenko, "Mezarlıkların bulunduğu bölge Rus kontrolü altında. Bu nedenle cenazelerimizi sokak lambalarının altına ve bahçelerimize gömüyoruz" dedi.

ZELENSKİ HALKINA SESLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya’nın 19 gün boyunca Ukrayna’da, 2 kez girdiği Çeçenistan’dan daha fazla insan kaybettiğini belirtti. Zelenski, Rusya'nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini duyurdu.

Rus ordusunun böyle bir direniş beklemediğine dikkat çeken Zelenski, "Daha önce olduğu gibi, düşmanın kafası karıştı. Böyle bir direniş beklemiyorlardı. Ama savaşla hiçbir şey elde edemeyeceklerini şimdiden anlamaya başladılar. Ganimetleri alıyoruz ve onları Ukrayna'yı korumak için kullanıyoruz. Bugün, Rus birlikleri aslında ordumuzun ekipman tedarikçilerinden biridir" ifadelerini kullandı.

"ÇEÇENİSTAN'DAN DAHA FAZLA İNSAN KAYBETTİ"

Sözlerinin devamında, Rusya’nın verdiği kayıpları daha önce Çeçenistan’da verdiği kayıplarla karşılaştıran Zelenski, "Yakında Rusya'da düşürülen helikopter sayısı yüzlerce birime ulaşacak. Halihazırda 80 savaş uçağını kaybettiler, yüzlerce tank, binlerce farklı teçhizat. Rus ordusu 19 günde, Çeçenistan’da 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla insan kaybetti" dedi.

RUSYA’NIN SURİYE’DEN BİNDEN FAZLA PARALI ASKER TOPLADIĞI İDDİASI

﻿Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Suriye’den binden fazla paralı asker topladığını ve bu askerlerden 400’ünün Ukrayna sınırına konuşlandırıldığını iddia etti.



Rusya’nın geçtiğimiz günlerde Suriye’den 16 bin paralı askerin Ukrayna’ya getirilebileceğini açıklanmasının ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Suriye’den binden fazla paralı asker topladığını ve bu askerlerden 400’ünün Ukrayna sınırına konuşlandırıldığını iddia etti.



Bakanlığın açıklamasında, “Elde edilen bilgilere göre son günlerde binden fazla kişi kadroya alındı. Suriye'de paralı asker alım merkezleri açıldı. Yaklaşık 400 kişi Rusya'ya geldi. Rostov (Rusya) ve Gomel (Belarus) bölgelerinde, Ukrayna sınırı yakınlarında kamplar oluşturuldu” denildi.