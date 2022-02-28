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Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı

Avrupa Birliği'ne (AB), yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunmuştu. Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı.

28 Şubat 2022 Pazartesi 19:14
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Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı
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Putin'in emriyle Rus ordusunun topraklarına girdiği Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamalarda Avrupa Birliği'ne (AB), yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunmuştu. Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı.

Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Batılı ortaklarına Ukrayna'ya verdikleri destekler için teşekkür etti fakat hedeflerinin tüm Avrupalılarla eşit şartlarda bir arada olmak olduğunu belirtmişti. Zelenski, artık tüm Ukraynalıların birer savaşçı olduğunu, herkesin vatan için sorumluluk taşıdığını ifade ederek, zafer kazanacaklarından emin olduğunu da vurguladı."

RUS ASKERLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

İmkanı olan herkesin Rusya'nın saldırısına karşı savaşa katılması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Bu nedenle ahlaki açıdan kolay olmayan ancak savunmamız açısından faydalı bir karar verildi. Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler." ifadesini kullandı.

Zelenski, Ukrayna'ya saldırıda yer alan Rus askerlere ise "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın." şeklinde seslendi.

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