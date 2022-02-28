Zelenski: Ukrayna'yı acilen AB'ye alın

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken gözler taraflar arasında ilk temasın yapılacağı Belarus sınırında.

Öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den bir açıklama geldi. Avrupa Birliği'ne seslenen Zelenski, Ukrayna'nın özel prosedür ile birliğe alınma çağrısı yaptı.

Şu ana kadar 4 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü dile getiren Zelenski, Rus askerlerine "Silahlarınızı bırakın ve gidin" diye seslendi.

Zelenski, "Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın" diye konuştu.

Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumların da serbest bırakılacağını söyleyen Ukrayna Cumhurbaşkanı, "Savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler" dedi.