Zelenskiy açıkladı: Aliyev ve Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti

Rusya- Ukrayna savaşında dün müzakere masasının önü açılırken bugün Ukrayna, koşulların ağır olması nedeniyle Moskova ile müzakereleri reddettiklerini açıkladı. Bu gelişmeden sonra Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.

AZERBAYCAN'DAN AMBULANSLARA YAKIT SÖZÜ

Bu açıklamalardan sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, Rusya'nın ülkesine saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zelenski, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ukrayna'ya petrol ürünleriyle yardım etme sözü verdiğini söyledi. Zelenski, Azerbaycan'a ait enerji şirketi SOCAR'ın, ambulanslar için Ukrayna'daki tüm istasyonlara ücretsiz yakıt vereceğini açıkladı. Zelenski, Azerbaycan Lideri Aliyev'e teşekkür etti.

ERDOĞAN VE ALİYEV'DEN TEKLİF

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söylediğini aktaran Zelenski, bu teklifi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Zelenski, İsviçre, Yunanistan, Hollanda, İtalya ve Hindistan'ın liderleriyle görüştüğünü anlatarak, ülkesinin normal medeni dünyanın samimiyetini ve dikkatini kazandığını kaydetti.

SWIFT YAPTIRIMI

Rusya'ya karşı SWIFT yaptırımı konusunda sonuç elde ettiklerini ifade eden Zelenski, Rusya'nın küresel finans sisteminden dışlanacağını ve milyarlarca dolar zarara uğrayacağını söyledi.

"İŞGALCİLER BİZİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Zelenski, Katolik Dünyası'nın ruhani lideri Papa Francis de dahil pek çok dini liderle de görüştüğünü dile getirerek, hepsinin Ukrayna'nın zaferi için dua ettiğini belirtti. Bugünün "işgalcilerin" ülkedeki diğer her şeyle birlikte kendilerini de yok etmeye çalıştıkları gün olduğunu kaydeden Zelenski, "Ama bugün, cumartesi akşamı şimdi sığınak olan Kiev metrosunda ilk kez bir kız çocuğunun dünyaya geldiği gün." dedi.

Zelenski, ülkelerini özgürleştirmek için ne kadar savaşmaları gerekiyorsa savaşacaklarının altını çizdi.

KREMLİN: UKRAYNA MÜZAKERELERİ REDDETTİ

Öte yandan tüm dünya iki ülkenin müzakere masasına oturup anlaşmasını beklerken Kremlin'den yapılan açıklama soğuk duş etkisi yarattı. Kremlin, Ukrayna tarafının müzakereleri reddettiğini ve bu nedenle Putin'in orduya yeniden ilerleme talimatı verdiğini açıkladı. Konuyla ilgili Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise "Koşullar kabul edilemez olduğu için müzakereler reddedildi" ifadelerini kullandı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: TÜM BİRLİKLERLE SALDIRIYA GEÇİN

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ülkesinin Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karadeniz'deki Yılan Adası civarında Ukrayna donanmasına ait 6 geminin batırıldığını belirten Konaşenkov, "Ukrayna gemileri, Yılan Adası yakınlarında Rus gemilerine saldırdığında, ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk ve MQ-9A Ripper stratejik insansız hava araçları (İHA) kışkırtma yapılan bölgede geziyordu." dedi.

Konaşenkov, ABD'ye ait İHA'ların Ukrayna gemilerini yönlendirdiğini tahmin ettiklerini söyledi. Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri reddetmesi nedeniyle saldırıları yoğunlaştıracaklarını kaydeden Konaşenkov, "Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildi." ifadesini kullandı.