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Zelenskiy'den 'Rusya G8'e dönebilir' önerisine tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya, Mart 2014'te G8'den çıkarıldığından beri hiçbir şey değişmedi." dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
Zelenskiy'den 'Rusya G8'e dönebilir' önerisine tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’yı tekrar G7’nin içine katarak bu grubu G8 yapmak istemesine ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Ukrayna’nın Kırım topraklarının hala işgal altında olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna’nın Donbas bölgesi de hala devam eden savaşın cefasını çekiyor. Rusya, Mart 2014’te G8’den çıkarıldığından beri hiçbir şey değişmedi." ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın atması gereken adımlar var"

Rusya’nın uluslararası alanda atması gereken adımlar olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "İşgal altındaki Kırım’ı geri vermesi ve Donbas’taki çatışmaları durdurması, 100’ü aşkın siyasi mahkumu ve Ukraynalı denizcileri serbest bırakması, Rusya’nın küresel diplomasideki önemli konumuna dönebileceğinin işareti olur." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, istikrarlı bir şekilde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına destek veren ülkelere ise teşekkür etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmede, bazı sorunların çözülmesi halinde Rusya’nın G8’e dönebileceğini ifade etmişti.

ABD Başkanı Trump da Rusya'nın G7 grubuna dönmesinin uygun olacağını ifade ederek, "Rusya'nın da bu grubun (G7) içinde olmasının daha uygun olacağını düşünüyorum." demişti.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin grubu olarak biliniyor. 1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı nedeniyle topluluktan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ZelenskiyRusyaG8Tepki
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