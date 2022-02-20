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Zelenskiy'den Rusya'ya önemli çağrı: Derhal ateşkes yapılmalı

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan kriz her geçen saat artarken Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'ya derhal ateşkes yapılmalı çağrısını yaptı.

20 Şubat 2022 Pazar 16:55
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Zelenskiy'den Rusya'ya önemli çağrı: Derhal ateşkes yapılmalı
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Rusya ve Ukrayna arasındaki krizde sular durulmuyor. Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçıların topçu ateşleri devam ederken iki Ukraynalı asker hayatını kaybetti. Rus yanlısı ayrılıkçıların liderleri "tam askeri seferberlik" ilan etti. Bölgeden patlama sesleri geldiği bildiriliyor.

UKRAYNA'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Ülkenin doğusunda yükselen çatışmalar nedeniyle Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya derhal ateşkes çağrısında bulundu.

KREMLİN: ORTAYA ATILAN İŞGAL TARİHLE GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna'da yaşanan gerilimle ilgili işgal konularında ortaya atılan tarihlerin gerçeği yansıtmadığını, söz konusu açıklamaların provokasyon ve gerilim unsuru olduklarını söyledi.

OHAL KARARI VERİLDİ

Yaşanan çatışmalar sebebiyle Donbass bölgesinden güvenli bölgelere iltica eden mülteciler, trenlerle ve toplu taşıma araçlarıyla Rusya'nın Voronezh bölgesine getirildi. Mülteci sayısının çokluğu sebebiyle Voronezh Valisi Aleksandr Gusev tarafından alınan kararla olağanüstü hal ilan edildi. Bu kararın valilik tarafından mültecilerin istek ve taleplerini bölge yönetiminin hızlıca ve pratik olarak yerine getirebilmesi için alındığı ifade edildi. Mülteci göçünün önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 20.02.2022 18:04
Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaZelenski
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