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Zelenskiy: Hepimize düşen en önemli görev bu savaşı kazanmak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalı diplomatlara hitaben yaptığı konuşmasında, "Hepimize düşen en önemli görev bu savaşı kazanmak." dedi.

23 Aralık 2022 Cuma 21:11
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Zelenskiy: Hepimize düşen en önemli görev bu savaşı kazanmak



Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlenen Ukrayna Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmasında, ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın devam ettiğini hatırlatarak, Ukraynalı diplomatları uluslararası arenada aktif çalışmaya davet etti.

Ülkesinde aylardır süren savaş nedeniyle herkesin olağanüstü bir çalışma rejimine geçtiğini aktaran Zelenskiy, "365 gün, 24 saat Ukrayna'nın yanında olmak zorundayız. Sizin ve benim bir hafta sonu hakkımız yok, dinlenme hakkımız yok, tatil hakkımız yok, günde sekiz saatlik çalışma hakkımız yok." diye konuştu.

Ukrayna'nın kısa bir süre içinde zaferi elde edebilmesi ve halkın daha güvende olması için bugün dünya genelinde daha etkili bağlantıların kurulması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Siz ve ben düşmandan daha az uyumalıyız, düşmandan daha çok düşünmeliyiz, düşmandan daha etkili riskler almalıyız." ifadesini kulllandı.

Ukraynalı diplomatları, siyasetçileri ve devlet görevlilerini daha net sonuçlara odaklanmaya davet eden Zelenskiy, "Ülke savaş halinde. Siz de bir savaşta olmalısınız." dedi.

ABD ZİYARETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Zelenskiy, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri ilk resmi yurt dışı ziyaretini 2 gün önce ABD'de gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Verimli bir ziyaret oldu. Hava savunmamızı güçlendirecek bir çözümümüz var. Kongre, Ukrayna ve küresel güvenlik için güçlü bir mali paket üzerinde çalışıyor. Bu 45 milyar dolarlık bir paket." ifadelerine yer verdi.

Savaş nedeniyle kendisinin sürekli ülkede bulunmak zorunda kaldığını, sadece ABD'de yaptığı gibi ülkesine önemli bir destek getirebilecek görüşmeler için yurt dışına çıkabildiğini belirten Zelenskiy, diplomatlara etkili çalışmalar yapmaları talimatını verdi.

UKRAYNA LİMANLARINDAN 14 MİLYON TONDAN FAZLA TAHIL ÇIKTI

Zelenskiy, küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı sürecine de değinerek, Ukrayna limanlarından bugüne kadar 14 milyon tondan fazla tahıl ürününün dünyanın 40'ten fazla ülkesine gönderildiğini duyurdu.

Savaşın başlamasından sonraki süreç içinde bu yıl, Kırım'la ilgili uluslararası zirve düzenlenmesi, Ukrayna tahılının yeniden limanlardan çıkarılması, Rusya ile esir takası sürecinin başlatılması, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü vermesi gibi gelişmeleri başarılı çalışmalar olarak değerlendiren Zelenskiy, "Gelecek yıl da Ukrayna için bu düzeyde çalışmalara ihtiyacımız var. Ukrayna'nın çıkarları hakkında konuşabilecek gelişmeleri yaratmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya'ya uluslararası arenada yaptırımların uygulanması gibi adımların sürdürülmesi gerektiğine işaret ederek, "Hepimize düşen en önemli görev bu savaşı kazanmaktır. Biz yapmalıyız ve başaracağız." sözlerine yer verdi.

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