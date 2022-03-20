Zelenskiy: Müzakereler başarısız olursa üçüncü dünya savaşı çıkar

ABD haber kanalı CNN'e konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Putin'i kastederek, "Onunla müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Bu savaşı durdurmak için sadece yüzde 1 bile şansımız varsa bence bu şansı kullanmamız gerekiyor" diyen Zelenski, her gün sahada masum insanların hayatını kaybetmeye devam ettiğini vurguladı.



Zelenski, şunları kaydetti:



"Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Rusya'ya karşı güçlü bir karşılık vererek halkımızın ve ordumuzun onurunu gösterebiliriz ama ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak. Dolayısıyla Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir."