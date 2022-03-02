Zelenskiy, müzakereler için şartını açıkladı!

Rusya'nın işgal girişimine karşı 7 gündür direnen Ukrayna'da, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den önemli açıklamalar geldi. Kiev’de gizli bir sığınakta Reuters ve CNN’e konuşan Zelenskiy, müzakere masasına oturmak için şartını açıkladı.

SON DAKİKA | ZELENSKİY: MASAYA OTURMAMIZ İÇİN...

Zelenskiy, ateşkes görüşmelerinin ciddiye alınabilmesi için saldırıların durdurulması gerektiğini söylerken " Müzakere masasına oturmamız için topyekün ateşkes gerekiyor" diye konuştu.

“Rusya bunu yaparsa, barışa hazır demektir. Öbür türlü görüşmeler sadece zaman kaybı olur." diyen Zelenskiy, Rusya'nın buna hazır olup olmadıklarını göreceklerini belirtti.

Ukrayna lideri Zelenskiy Rusya’ya karşı NATO’dan güvenlik garantisi isteyerek durumun çok ciddi olduğunu belirtti. Zelenskiy Ruslara karşı yalnız bırakıldıklarına da vurgu yaptı.

"DURUM ÇOK CİDDİ"

Zelenskiy açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer ortaklarımız 'Rusya Ukrayna’nın NATO’da olmasını istemiyor' diye Ukrayna’yı NATO’ya almaya hazır değillerse Ukrayna’ya ortak güvenlik garantileri üzerine çalışmalılar. Durum çok ciddi şu anda bir filmde değilim. Ben ikonik değilim, ikonik olan Ukrayna. Ukrayna Avrupa’nın kalbi ve Avrupa’nın Ukrayna’yı bu dünya için özel olarak gördüğünü düşünüyorum.

"UKRAYNA DÜŞERSE..."

Başkan Biden ile çok kez görüştüm. Desteği için teşekkür ederim ancak beni duymadılar. Onlara Ukrayna’nın herkesten çok savaşacağını söyledim fakat Rusya’ya karşı tek başımıza bırakıldık. Ukrayna düşerse tüm bu birlikler ülkenizin sınırlarında NATO üyelerinin sınırlarında olacak."

RUS MEDYASI: 2. TUR GÖRÜŞMELER BUGÜN

Öte yandan Rus medyası ise 2. tur barış görüşmelerinin bugün yapılacağını iddia etti.