Künye
Kıbrıs 16
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracında silah bulundu
Aracında silah bulundu
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Flaş Haber
Esentepe'de büyük kaza!
Kapat

Zelenskiy, Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile müzakereler için ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

27 Şubat 2022 Pazar 11:48
61 Okunma
Zelenskiy, Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti
banner108

Zelenski, Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti. Zelenski, Rusya ile müzakereler için, İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

Zelenski, "Minsk görüşmeleri Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmazsa mümkün olabilir. Ukrayna'ya karşı saldırgan tavır içinde olmayan yerlerde müzakereye açığız" dedi.

"Dün gece acımasızdı, sivil altyapı top atışlarının hedefi oldu" diyen Zelenski, Rus güçlerinin ambulans dahil her şeye ve askeri altyapının olmadığı sivil bölgelere saldırdığını belirtti.

RUS HEYETİ BELARUS'A ULAŞMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını, Rusya'nın burada görüşmelere hazır olduğunu söylemişti.

Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirten Peskov şunları söyledi: "Varılan anlaşmalar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrine vardı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız."

Peskov "Rus tarafı Gomel'de müzakerelere başlamaya hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TV dizisinden siyasete: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
TV dizisinden siyasete: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Yunanistan, Ukrayna'ya askeri malzeme gönderiyor
Yunanistan, Ukrayna'ya askeri malzeme gönderiyor
Ukrayna'dan "tabelaları kaldırın" talimatı!
Ukrayna'dan "tabelaları kaldırın" talimatı!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim