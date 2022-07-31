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Zelenskiy: Rusya, terör devleti olarak tanınmalı

Ukrayna lideri Zelenskiy, Olenivka'da 50 Ukraynalı savaş esirinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin olarak "Dünya gerçekleri görüyor. İşgalciler tarafından işlenen bu suçla ilgili tüm deliller toplanacaktır" dedi.

31 Temmuz 2022 Pazar 18:00
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Zelenskiy: Rusya, terör devleti olarak tanınmalı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Olenivka’daki saldırıya ilişkin Rusya’yı suçlayarak, Rusya’nın terör devleti olarak tanınması gerektiğini belirtti.

Olenivka’da 50 Ukraynalı savaş esirinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, “Dünya gerçekleri görüyor. İşgalciler tarafından işlenen bu suçla ilgili tüm deliller toplanacaktır. Bu saldırıyı kim onayladı, kim örgütledi, kim uyguladı hepsi bulunacaktır” dedi.

Zelenskiy, Rusya’nın bir terör devleti olarak tanınması gerektiğini ifade ederek, “Terör devletine karşı dünya toplumu tarafından yasal adımlar atılmalıdır. Bu toplu katliam için siyasi söylem düzeyinde kınama yeterli değildir. Bundan sonra teröristle nasıl bir ilişki olabilir? Böyle bir ülke ile ne tür bir iş yapılabilir? Rusya’nın bir terör devleti olarak resmen yasal olarak tanınması, özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından tanınması, siyasi bir jest olarak değil, özgür dünyanın etkili bir savunması olarak gereklidir” diye konuştu.

RUSYA’DAN SORUŞTURMA DAVETİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Olenivka’daki saldırının sorumlularının ABD ve Ukrayna olduğunu savunmuştu.

Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada ise Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden yetkililerin, Olenivka’daki saldırıya ilişkin tarafsız bir soruşturma yürütmeleri için davet edildiği duyuruldu.

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