Zelenskiy: Rusya, tüm Avrupa'ya karşı bir enerji saldırısına hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Gazprom’un tedariki durdurma kararını değerlendirdiği konuşmasında, Rusya’nın bu kış her Avrupalının normal yaşantısını yok etmeye çalışacağını söyledi. Zelenskiy, “Bu günlerde Rusya, Avrupa üzerindeki enerji baskısını daha da artırmaya çalışıyor. Kuzey Akım boru hattından gaz pompalaması tamamen durdu. Bunu neden yapıyorlar? Rusya, her Avrupalının normal yaşamını yok etmek istiyor. Bütün Avrupa'yı, her devleti zayıflatmak ve sindirmek istiyor. Rusya bunu konvansiyonel silahların gücüyle yapamadığı durumlarda, enerji silahlarının gücüyle yapıyor. Füzelerle saldıramadığı yere, yoksulluk ve siyasi kaosla saldırmaya çalışıyor. Bu kış Rusya, tüm Avrupa'ya karşı bir enerji saldırısına hazırlanıyor” dedi. (İHA)

ENERJİ SAVAŞI

İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya’dan oluşan G7 ülkeleri; Rusya’nın Ukrayna’daki işgalini finanse etme kabiliyetine darbe vurmak amacıyla Rus petrolü için tavan fiyat belirleme konusunda uzlaştı. Avrupa Birliği de Rusya’dan gelen doğalgaza tavan fiyat uygulamaya hazırlanıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus lider Vladimir Putin’in manipülasyonlarını bozacak planlarının hazır olduğunu dile getirdi.

Bu açıklamaların ardından Rus enerji devi Gazprom, Almanya’ya doğalgaz taşıyan ve bakımda olan ‘Kuzey Akım 1’ boru hattını planlandığı gibi dün yeniden devreye almadı. Boru hattındaki bir yağ sızıntısını gerekçe gösteren şirket gaz akışının tekrar ne zaman başlayacağına dair bilgi vermedi. AB gaz kesintisine tepki göstererek Moskova’yı yapılan anlaşmalara saygı göstermeye çağırdı ve aksi takdirde buna karşılık vermek için harekete geçileceği uyarısını yaptı.