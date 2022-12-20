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Zelenskiy: Ukrayna, düşmana hiçbir şey bırakmayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarının sürdürdüğünü belirterek, "Ukrayna, düşmana hiçbir şey bırakmayacak." dedi.

20 Aralık 2022 Salı 23:07
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Zelenskiy: Ukrayna, düşmana hiçbir şey bırakmayacak



Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna'nın topraklarında sürdüğünü belirtti.

Bugün, Ukrayna'da en şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki Bahmut şehrini ziyaret ederek Ukraynalı askerlerle bir araya geldiğini aktaran Zelenskiy, yoğun Rus saldırılarına rağmen Bahmut'un "düşmediğini" söyledi.

Zelenskiy, Bahmut'un adeta bir "kale" gibi şehir olduğunu savunarak, aylardır devam eden sürekli saldırılar nedeniyle buradaki altyapıların ağır hasar aldığını dile getirdi.

Rus saldırıların, Ukrayna'da yıkıma ve acıya yol açtığını vurgulayan Zelenskiy, "Yanmış topraklar, mahvolmuş hayat. Acı, harabeler ve mezarlar, bu sözde Rus barışıdır." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun, ülkenin topraklarını adım adım savunmaya ve işgal altındaki bölgeleri özgürleştirmeye çalıştığına dikkati çekerek, "Ukrayna, düşmana hiçbir şey bırakmayacak." dedi.

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkrayna SavaşıZelenskiy
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