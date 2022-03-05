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Zelenskiy, Ukrayna halkına seslendi: Geçici olarak buradalar, saldırıya geçin

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat devam ederken Zelenski, gece yarısı Ukrayna halkına, "Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin" ifadelerini kullandı.

05 Mart 2022 Cumartesi 23:36
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Zelenskiy, Ukrayna halkına seslendi: Geçici olarak buradalar, saldırıya geçin
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Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 10'uncu gününde de saldırılar devam ederken, Ukrayna Devlet başkanı Vladimir Zelenski Ukrayna halkına seslendi.

"SALDIRIYA GEÇİN"

Rusların geçici olarak Ukrayna topraklarında olduğunu söyleyen Zelenski, "Şehriniz geçici olarak işgal edildiğinde protesto etmek özel bir kahramanlıktır. Zırhınız olmasa bile zırhlı araçlardan kaçmıyorsunuz. İşte bu yüzden geçici olarak buradalar. Halkımız, Ukraynalılarımız geri çekilmiyor. Vazgeçmiyorlar. Direnişi sürdürüyorlar. İşgalcilere, evinize gidin diye bağırıyorlar. Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin. Dışarıya çıkarak direnmeliyiz. Herson'da olduğu gibi. Berdyansk'ta olduğu gibi. Melitopol'de olduğu gibi. Konotop'ta olduğu gibi. Dışarı çıkıp bu kötülüğü şehirlerimizden kovmalıyız" ifadelerini kullandı.

DONBASLILARA SESLENDİ

Zelenski, sözlerinin devamında Donbas halkına da seslenerek, "Donbas! Senin hakkında ne dediklerini hatırla. Kimse Donbas'ı dizlerinin üstüne çöktürmedi. Birçoğunuzun Ukrayna'nın sizden nefret ettiğine inandığını biliyorum. Saldıracaklar, yıkacaklar yalanını, Rus televizyonlarında her gün söylüyorlar. Ama 8 yıl önce Donetsk'i 8 yıl sonra Harkov'u karşılaştırın" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Zelenskiy
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