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Zelenskiy: Washington'dan dönüyoruz, iyi sonuçlarla ayrılıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD temasları hakkında, "Washington'dan dönüyoruz, iyi sonuçlarla ayrılıyoruz." açıklamasında bulundu.

22 Aralık 2022 Perşembe 19:44
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Zelenskiy: Washington'dan dönüyoruz, iyi sonuçlarla ayrılıyoruz



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ziyareti sonrası ülkesine dönüş yolunda Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslendi.

Volodimir Zelenskiy, "Washington'dan dönüyoruz, iyi sonuçlarla ayrılıyoruz. Gerçekten (bize) yardımcı olacak şeylerle." ifadesini kullandı.

Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna için devlet ve halkın güvende olması anlamına geldiğini kaydeden Zelenskiy şöyle devam etti:

"Ukrayna için bu sorun çözüldü. Maddi destek de var. Diğer anlaşmalar da var, onlar hakkında daha sonra konuşacağız."

Zelenskiy, ABD ziyareti sonrası ülkesine dönmeden Polonya'da mevkidaşı Andrzej Duda ile de bir araya geldiğini kaydederek "Hazırlık yapıyoruz, ortak güçlerimizi güçlendiriyoruz." dedi.

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