Zelenskiy’den çok sert ifade: Hepsini bulacağız

Ukrayna lideri Zelenskiy, 24 Şubat’tan bu yana ülkesinde devam eden Rus işgaline karşı bir kez daha ulusuna güçlü olmaları konusunda seslendi. Rus ordularının da Ukrayna'da işlediği suçlardan dolayı cezalandırılacağını söyleyen Zelenskiy, “Ukraynalıların evlerini tahrip eden ve topraklarımızı vuran füzeler fırlatan Rus askerlerini asla affetmeyeceğiz. Ukrayna'nın her yerinde halkımız vuruldu. Silahsız insanların vurulmasını ve alt yapımızın yıkılmasını unutmayacağız” diye konuştu.

“HUZURLU BİR YER OLMAYACAK”

Ukrinform’un aktardığı konuşmada Zelenksiy, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalininin 24 Şubat’ta başlamasından bu yana binlerce kişinin öldüğünü ve yüzlercesinin acı içinde yaşamak zorunda kaldığını hatırlattı. Yaşananları Ukrayna halkının unutmayacağını dile getiren Zelenksiy, “Bugün değil, yarın değil. Asla! Biz binlerce kurbanı acı çeken insanı unutmayacağız ve Tanrı’da unutmayacak. Affetmek yerine Yargılanma Günü” dedi.

Zelenksiy konuşmasının sonunda ise, “Ukrayna şehirlerimizi, insanlarımızı, topraklarımızı bombalayan, roket fırlatan her p... bulacağız. Bu dünyada sizin için huzurlu bir yer olmayacak ,mezar hariç." ifadelerini kullandı.