Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113157
ALTIN
161.170
DOLAR
3.7988
STERLİN
5.1218
EURO
4.5381
"Bir kereden bir şey olmaz" demeyin, oluyor!
Bir tek sigara bile....
Çocuklarda konuşma bozukluklarına dikkat
Çocuklarda konuşma bozukluklarına dikkat
Erkeklerin kadınlara itiraf etmekten korktuğu 8 şey!
Erkeklerin kadınlara itiraf etmekten korktuğu...
Uçak yemeklerinin tatsız olmasının sebebi bilimsel
Uçak yemeklerinin tatsız olmasının sebebi...
Hızlı kilo vermek isteyenler protein tüketiyor
Hızlı kilo vermek isteyenler protein...

Zermatt'ta tren seferleri yeniden başladı

İsviçre'de 13 bin turistin mahsur kaldığı kayak merkezi Zermatt'ta tren seferleri yeniden başladı...

11 Ocak 2018 Perşembe 11:15
Zermatt'ta tren seferleri yeniden başladı
banner10

İsviçre'nin Valais kantonunun Zermatt şehrinde, yoğun kar yağışı ve elektrik kesintisi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 13 bin turist için tren seferleri yeniden başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, son 2 gündür olumsuz hava koşullarının yaşandığı bölgeye yeniden elektrik verilmeye başlandı.

Acil kurtarma ekiplerini arayan bazı kişiler de helikopterlerle güvenli bölgelere intikal ettirildi.

Çığ düşme tehlikesi nedeniyle durdurulan tarifeli tren seferleri akşam saatlerinde kısmen yeniden başlarken, henüz ulaşıma açılamayan hatlar için ise otobüs seferleri düzenlendiği belirtildi.

Valais kantonu polis sözcüsülüğünden yapılan açıklamada, çığ tehlikesinin devam etmesine rağmen bölgede durumun düne oranla daha iyi olduğu ifade edildi.

Zermatt, İsviçre Alplerinin en ünlü dağcılık ve kayak merkezlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Difteri can almaya devam ediyor
Difteri can almaya devam ediyor
'Kandamlası' 150 yıl sonra açtı!
'Kandamlası' 150 yıl sonra açtı!
Milyonlarca yıllık kelebek fosilleri bulundu
Milyonlarca yıllık kelebek fosilleri bulundu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim