Zeynep Bastık 2022 Dünya Kupası'nda sahnede olacak

Şarkıcı Zeynep Bastık, Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası’nda﻿​ dünya yıldızlarıyla﻿​ sahne alacak.



Bastık, 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası'nda; Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi isimler ile performans sergileyecek.



SOSYAL MEDYADAN DUYURDU



Ünlü şarkıcı Bastık, bu haberi sosyal medya hesabından "Heyecanlı ve gururluyum" notuyla paylaştı.