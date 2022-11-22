Şarkıcı Zeynep Bastık, Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası’nda dünya yıldızlarıyla sahne alacak.
Bastık, 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası'nda; Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi isimler ile performans sergileyecek.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Ünlü şarkıcı Bastık, bu haberi sosyal medya hesabından "Heyecanlı ve gururluyum" notuyla paylaştı.
Zeynep Bastık 2022 Dünya Kupası'nda sahnede olacak
Son dönemin popüler isimlerinden Zeynep Bastık, Katar 2022 Dünya Kupası töreninde sahne alacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Bastık; BTS, Nicki Minaj gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşacak.
Şarkıcı Zeynep Bastık, Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası’nda dünya yıldızlarıyla sahne alacak.