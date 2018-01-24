Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119093
ALTIN
162.857
DOLAR
3.7543
STERLİN
5.2971
EURO
4.6355
Böyle diyenden korkun: 'Benim annem bir melek karıcığım!'
Böyle diyen erkekten korkun!
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi anlıyor"
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi...
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Erkeklerde kısırlığı tetikleyebilen 3 alışkanlık
Bu alışkanlıklar kısır yapıyor!
Batıl evlilik inançları
Batıl evlilik inançları

Ziljstra: Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var

Ziljstra, "Türkiye'de ve ülkeye karşı açıkça saldırılar oldu. Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var. YPG masum değil. Hollanda hükümeti YPG'yi hiç bir zaman desteklemedi." dedi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:38
Ziljstra: Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var
banner10

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Hollanda Parlamentosu'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Zijlstra, "Bu bir Türk, Kürt çatışması değildir. Bunun Hollanda'da da böyle olmaması gerekir. Kabinede, ülkede gerginliğin tırmanmaması için gereken görüşmeler yapılıyor." diye konuştu.

"Hollanda hükümeti YPG'yi hiçbir zaman desteklemedi"

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın meşru müdafaa hakkını düzenlediği 51. maddesine de atıfta bulunan Zijlstra, "Türkiye'ye karşı açıkça saldırılar oldu. Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var. YPG masum değil. Hollanda hükümeti YPG'yi hiçbir zaman desteklemedi. YPG ile PKK arasında güçlü bağlantılar var. PKK ise hem Hollanda hem de Avrupa'ya göre bir terör örgütüdür." ifadesini kullandı. 

Hollanda hükümetinin hareketle ilgili kaygıları da olduğunu kaydeden Zijlstra, "Türkiye ile gereken görüşmeleri yapıyoruz. Fakat, Türkiye'nin yaptığı hareket, uluslararası mücadeleye karşı ve yasa dışı değil. Bu durumda hareketi yargılamamız doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda’da terör örgütü PYD/PKK yandaşları Rotterdam'da Geylani Hizmet Vakfı'na bağlı camiye dün gece saldırıda bulundu. 

Saldırıda caminin camlarının kırıldığı ve duvarlarına terör örgütüyle bağlantılı yazıların yazıldığı belirtildi. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'ın Viyana Büyükelçiliği’nde görevli diplomat kayboldu
Pakistan'ın Viyana Büyükelçiliği’nde görevli diplomat kayboldu
Afganistan'da “Save The Children” ofisine saldırı
Afganistan'da “Save The Children” ofisine saldırı
Heniyye: "Filistin devleti sadece Filistin sınırları içerisindedir"
Heniyye: "Filistin devleti sadece Filistin sınırları içerisindedir"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim