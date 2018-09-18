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Zimbabve’de kolera salgını 30 can aldı

18 Eylül 2018 Salı 12:13
Zimbabve’de kolera salgını 30 can aldı

Zimbabve kolera salgını ile mücadele ediyor. Ülkede salgından ölenlerin sayısı 30’a yükselirken, hastalıktan etkilenenlerin sayısı 5 bin 463’e ulaştı.

Zimbabve Sağlık ve Çocuk Hizmetleri Bakanlığı, Harare Belediye Meclisi ve polisin, iki hafta önce başkentin Glen View ve Budiriro mahallelerinde patlak veren hastalığı kontrol altına almak için ortak çaba harcadığını açıkladı. Su kaynaklı hastalığın ülkenin çeşitli bölgelerine yayıldığını belirten bakanlık, ülkede salgın yüzünden olağanüstü halin devam ettiğini kaydetti.

Kolera salgını bazı bölge sakinlerinin kullandıkları kanalizasyonun patlayarak içme suyuna karışmasıyla başladı. Zimbabve Sağlık ve
Çocuk Hizmetleri Bakanı Obadiah Moyo yaptığı açıklamada, “Çeşitli yardım kuruluşlarından gelen su ve ilaç yardımlarını etkilenen bölgelere ulaştırıyoruz. İlaç ve koruyucu giysi yardımları da aldık” dedi.

Yerel hükümette görevli Bakan Moyo, Harare Belediye Meclisinin bölge sakinlerine temiz su ve sağlık hizmetleri sağlamada ciddi zorluklarla karşılaştığını, bunun da halkı hastalıklara açık hale getirdiğini söyledi. Moyo, kolera salgınının yayılmasını önlemek ve salgını kontrol altına almak için su temini durumu, harap olmuş kanalizasyon sistemleri, atık yönetimi gibi konuların çözüme ulaştırılması gerektiğini de ifade etti.

Moyo, Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa’ya felaketin bir devlet salgını ilan edilmesi yönünde bir öneride de bulundu.

Öte yandan Zimbabve’de 2008 yılında patlak veren kolera salgınında da 4 bin kişi hayatını kaybetmişti.

(TRT)

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Anahtar Kelimeler:
ZimbabveKoleraHaber
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