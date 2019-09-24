Zirveye Greta Thunberg damga vurdu: Trump'a bakışı olay oldu!

İngiltere'den fosil yakıt kullanmadan yelkenli tekneyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve zirveye katılan Thunberg, gözyaşlarını tutamadığı konuşmasında liderleri çok sert şekilde eleştirdi.

Thunberg konuşmasında "Benim burada olmamam gerek. Okyanusun ötesindeki okulumda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz? Siz boş sözlerinizle benim çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, eko-sistemimiz çöküyor, kitlesel bir yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ne cesaret!" dedi.

Liderlere sert tepki gösteren Thunberg sözlerine "Bizleri hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin yaptığınız ihanetin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak" diyerek devam etti.

Thunberg'e yoğun ilginin olduğu zirvede Almanya Başbakanı Merkel ve genç aktivist ile görüşme gerçekleştirdi.

Ancak Thunberg'in konuşması ve görüşmeleri dışında bir görüntüsü de olay oldu.

İklim zirvesine ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump küresel ısınmaya inanmaması ve iklim değişikliği karşıtlığıyla biliniyor. Donald Trump döneminde ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan da çekilmişti.