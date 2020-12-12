Zombi geline 10 yıl hapis

Zombi Angeline Jolie ya da Zombi Gelin olarak tanınan İranlı Sahar Tabar’ın (19), kamuyu yolsuzluğa teşvik etmek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duyuruldu. Makyajlı ve filtreli fotoğraflarıyla ünlü olan Tabar’ın serbest bırakılması için gazeteci Masih Alinejad, imza kampanya başlattı.