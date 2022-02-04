Zuckerberg’den bir gecede rekor kayıp

Geçtiğimiz aylarda çatı şirketinin adını Meta olarak değiştiren Facebook, geçtiğimiz gün hisse senetlerindeki rekor düşüşün ardından 230 milyar dolardan fazla değer kaybetti.

Bu rakam ABD tarihinde bir gün içerisindeki rekor kayıp olurken Meta CEO’su Mark Zuckerberg ise Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, şirketin hisse fiyatlarındaki rekor düşüşün ardından servetinden 31 milyar dolar kaybetti.

Meta, Facebook’un geçtiğimiz gün 18 yıllık tarihin de ilk kez aktif kullanıcı sayısında düşüş olduğunu bildirirken, şirket hisseleri ise bir gün içerisinde yüzde 26,4 düştü.

Meta'nın Facebook'un aktif kullanıcı sayısının Aralık ayının sonuna kadar üç ayda 1.929 milyara düştüğünü açıklanırken, bir önceki çeyreğe göre 1 milyon azalma meydana geldiği belirtildi.

Facebook hisselerindeki rekor düşüşün ardından Zuckerberg’in şahsi servetinden kaybettiği 31 milyar doların ise, Estonya’nın yıllık gayrisafi yurtiçi hasılasına eşdeğer olduğu vurgulandı.

Dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook’un aktif kullanıcı sayısı tarihinde ilk kez bir çeyrekte düşerken, TikTok ve YouTube gibi rakip platformların aktif kullanıcı sayısının ve gelirlerinin artması sonrası reklam gelirlerinde de düşüş meydana geldi.

Zuckerberg, özellikle genç kullanıcıların rakiplerine yönelmesi nedeniyle firmanın satış büyümesinin zarar gördüğünü söyledi.

Şirket, 2022 yılının ilk çeyreği için analistlerin beklediğinden daha düşük olan 27 milyar dolar ile 29 milyar dolar arasında gelir öngördüğünü de sözlerine ekledi.