Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde yer alan Fleurus kentinde, 'gençlerin sağlığını korumak' amacıyla belirli kamusal alanlarda tütün ürünlerinin kullanımı yasaklandı.

Belçika medyasındaki haberlere göre, gençleri sigaraya maruz kalmaktan korumak amacıyla Fleurus kentindeki parklar, oyun alanları ile okullar, kreşler ve huzurevlerinin etrafında sigara ve elektronik sigara kullanımına yasak getirildi.

Alınan karara göre okullar, kreşler ve huzurevlerinin giriş ve çıkışlarının 10 metre çevresinde sigara ve elektronik sigara içilemeyecek. Öte yandan, yasağın delinmesine karşı herhangi bir yaptırım açıklanmadı.

Dünyada 'sigara yasakları' artışta

Fransa, 2023 yılının sonlarında Ulusal Meclis'te oylanan bir yasa ile tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamayı kabul etmişti.

İngiltere ise 1 Ocak 2009’dan sonra doğanların hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayacak tasarıyı parlamentoda onaylamıştı. Hükümet, reşit olmayanlara sigara satışını engellemek için İngiltere ve Galler'de reşit olmayanlara tütün ve elektronik sigara satan dükkanlara 100 sterlin para cezası uygulayacağını açıklamıştı.

Meksika, plajlarda, parklarda ve bazı durumlarda özel evlerde sigara içme yasakları da dahil olmak üzere dünyanın en katı sigara karşıtı yasalarından bazılarını uygulamaya sokmuştu.

Portekiz ise 2040 yılına kadar 'dumansız bir nesil' hedefleyerek, barların, kafelerin ve benzin istasyonlarının tütün ürünleri satmasını engelleyecek bir yasa çıkarmayı planlandığını belirtmişti.

Kanada da 2035 yılına kadar tütün kullanımını yüzde 5'in altına düşürmeyi planlayarak sigara paketlerinin üzerine sağlık uyarılarının basılması gerektiğine karar veren ilk ülke olmuştu.

Yakın zamanda ise İtalya'nın Milano şehrinde belediye 1 Ocak 2025'ten itibaren açık alanlarda sigara içmenin yasaklanacağını açıklamıştı. Yasağa uymayanlara ise 40 ila 240 Euro arasında değişen para cezaları uygulanacağı açıklanmıştı.