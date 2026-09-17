Avrupa iklim değişikliği servisi verilerine göre, ağustos ayında atmosferdeki su buharı miktarı metrekare başına 27,35 kilograma ulaşarak temmuz 2024'te kırılan önceki rekoru geride bıraktı. Uzmanlar, ısınan havanın daha fazla nem tutabilmesi ve Pasifik Okyanusu'ndaki El Nino olayının bu rekor artışta temel rol oynadığını ifade ediyor.

Artan su buharı fırtınaları ve aşırı sıcakları tetikliyor

Bilim insanları, yükselen su buharı seviyelerinin tropikal siklonlar dahil olmak üzere şiddetli yağış riskini artırdığını ve su buharı yoğunlaşırken açığa çıkan ısı nedeniyle fırtınalara ekstra enerji sağladığını belirtiyor.

Yüksek nem oranının sıcak hava dalgaları sırasında gece serinlemesini engellediği ve insanların günün sıcaklığından kurtulmasını zorlaştırdığı vurgulanıyor. Uzmanlar, sıcaklık ile su buharının yakından ilişkili olduğunu, fosil yakıt emisyonları ve El Nino etkisiyle atmosferin daha da ısınarak bir geri besleme döngüsü yarattığını kaydediyor.

Küresel sıcaklıklarla doğrudan bağlantılı

Copenhagen İklim Değişikliği Servisi'nden uzmanlar, su buharı rekorunun ağustos ayındaki rekor küresel sıcaklıklarla tamamen uyumlu olduğunu belirtti. Isınan her bir derecenin atmosferin yaklaşık yüzde 7 daha fazla su buharı tutmasına zemin hazırladığı ifade ediliyor.

Teksas AM Üniversitesi'nden iklim bilimci Dr. Andrew Dessler, son binlerce hatta yüz binlerce yıl içinde ağustos ayındakinden daha fazla su buharına sahip bir ay olmasının neredeyse imkansız olduğunu vurguladı. Uzmanlar, bu tehlikeli artışın temel nedeninin atmosferde biriken karbondioksit ve metan gibi sera gazları olduğuna dikkat çekiyor.