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Dünyanın en zengin adamı uzay hayalini açıkladı

Dünyanın en zengin adamı uzay hayalini açıkladı

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Dünyanın en zengin adamı olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos gelecekte 1 trilyon insanın uzayda yaşayacağını söyledi.


Dünyanın en zengin adamı uzay hayalini açıkladı

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Online alışveriş devi Amazon’un kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos, katıldığı bir konferans sırasında uzay şirketi Blue Origin'in hedeflerinden bahsetti ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.


Dünyanın en zengin adamı uzay hayalini açıkladı

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İnsanlığın artık Güneş Sistemi'ne yayılma vaktinin geldiğinin altını çizen Bezos gelecekte uzayda 1 trilyon insanın yaşayacağını belirtti.


Dünyanın en zengin adamı uzay hayalini açıkladı

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Sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin'i "üzerinde çalıştığım en önemli iş" olarak tanımlayan Bezos,"Milyonlarca insanın uzayda yaşadığı ve çalıştığı bir gelecek hayal ediyorum. Elbette benim bu uzun vadeli hedefin tamamlandığı günleri görmem mümkün değil" ifadelerini kullandı.


Dünyanın en zengin adamı uzay hayalini açıkladı

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Gezegenimizin en zengin insanı olan Bezos, uzay araştırmalarının önündeki en büyük engellerden birisinin yüksek maliyetler olduğunu belirtti.


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