Dünyanın en zengin adamı uzay hayalini açıkladı

Sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin'i "üzerinde çalıştığım en önemli iş" olarak tanımlayan Bezos,"Milyonlarca insanın uzayda yaşadığı ve çalıştığı bir gelecek hayal ediyorum. Elbette benim bu uzun vadeli hedefin tamamlandığı günleri görmem mümkün değil" ifadelerini kullandı.