Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerinde saat 03.30 sıralarında Gemikonağı mevkiinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durdurulmak istenen 94 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZUT 636 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyreden araç sürücüsü S.J.(E-18), polisin “Dur” talimatına uymayıp aracı ile görevli polis memuruna çarparak, polisi darp edip görevinden men etti.

Polisten verilen bilgiye göre, çarpmadan sonra yoluna devam etmeye çalışan araç sürücüsü, yolun sol banketinde park halinde bulunan polis aracının sağ arka kısmına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

ZUT 636 plakalı araç sürücüsü S.J. tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor...