GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Son dönemlerde mülkiyet konusunda yaşanan gelişmeler ve Güney Kıbrıs’ın tutumunu değerlendiren İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, “KKTC’ye bir saldırı var. Kenetlenmek ve tek ses olmak lazım. Birileri Kıbrıs konusunu federasyona bağlayarak sanki 40 yıldır hiç görüşülmemiş gibi davranıyor. Son bir şans deniyor ama 2 sefer son şans verildi. Bize hep statüko dediler. Talat geldi bir şanstı madem statükoyu yıkamadı. Akıncı geldi 2. Şans gene olmadı statükoyu yıkamadı. Kıbrıs konusunda biz Rumlar gibi milli bir dava da tek ses olamadık. KKTC’nin ekonomisini ve insanını hedef alıyorlar. Tekrar aynı macerayı yaşamaya gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanımızda... Gönül isterdi ki her türlü açılım olsun. Bir tarafta görüşme devam ederken diğer tarafta ne yağacağınızı karar vermediniz deniyor. Hep beraber bu görüşmelerden istenilen sonuç çıkmayacağı belli. KKTC’nin egemenliğini tanımayacak Rumlar. Kendini üstün ırk görenlerle nereye gideceksiniz? Bu kişilerin KKTC ekonomisine saldırması normal” dedi.

Konuşmasının devamında Oğuz, “Taşınmaz Mal Komisyonunu etkin olarak çalıştırmamız gerekiyor. KKTC devleti de elindeki imkânları seferber etti. Yasalarda düzenleme yaparak kaynak yarattık ve Türkiye Cumhuriyeti destekli kaynaklarla tazminatlar ödeniyor. Taşınmaz Mal Komisyonu’nda 2021 öncesi tüm davalar kapatıldı. Rumlar KKTC ekonomisine ve itibarına zarar vermek için ellerinden geleni yapıyor. İç hukukta daha aktif olmamız gerekiyor. İçişleri bakanlığında bir birimimiz, var bu konuda aktif olarak çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Oğuz, “Bu ülkede yaşamayı kabul eden yabancılar bu ülkelerin yasalarına göre bu Ülkeye gelip yatırım yapıyorsa, bu ülkenin sektörü KKTC’nin tanınması için çalışıyor demektir. Cumhurbaşkanlığı ve hükümet bu konuyla yakından ilgileniyor. Bu ülkede mülk satışı son 2 yıldır olmadı. Süreç içerisinde KKTC’ye ye daha fazla sahip çıkacağız ve sektörlerin sorunlarıyla ilgili çözüm üremeye devam edeceğiz. Bir yasa çıkardık. Devletin bekası için bu sektör içindeki sorunların giderilmesi ve açıkların kapatılmasıyla ilgili bir yasaydı sektörlerin görüşünü alarak. Sektörden gelen talepler doğrultusunda tadil de yapılacak. Meclis açıldığında çalışmalarımızı paylaşacağız. Amacımız bu sektörün devam etmesi. Bu noktada iktidarı ve muhalefeti ile tek ses olmak zorundayız” şeklinde konuştu.