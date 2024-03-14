Tahkikat memuru Murat Bayram’ın şehadeti sırasında açılan duruşma içinde duruşma sanık iki Veysel Sare’nin ifadesinin gönüllü olarak verildiği kararı ile sonuçlandı.

DURUŞMA İÇİNDE DURUŞMA AÇILDI….Girne Ağır Ceza Mahkemesinde mahkeme başkanın kararı okumasının ardından Tahkikat memuru Murat Bayram şehadetine devam etti. İki saate yakın süren duruşmada zanlılardan Musa Çiçek’in ifadesi mahkeme heyetine emare olarak verilmek istendi. İfadenin gönüllü verilmediğini iddia eden savunma makamı duruşma içinde duruşma talebinde bulundu. Savcılık iddiaların tekzibi ve hazırlanması için süre talep etti. İddia makamı Musa Çiçek’in de ifadesinin “gönüllü” verilmediğini, şiddete maruz kaldığını iddia etti.

İddiaları dikkate alan mahkeme heyeti duruşma içinde duruşma maksadıyla davayı 18 Mart Pazartesi saat 13:00’e erteledi.

SWAP RAPORLARI TANITMA B OLARAK KAYDA GEÇTİ….Öte yandan tahkikat memuru Murat Bayram’ın şahadetinde PI duruşmalarında sunulan emareler de mahkemeye sunuldu. Alt mahkemede emare olarak kayda geçen Türkistan Gülce ve Halil Işık’a ait kıyafetlerden alınan Swap örneklerinin raporları buna ek olarak ZSZ 211 Mustafa Söylemez’in kullandığı aracın direksiyonundan alınan Swap örnekleri ve araçta bulunan tek eldivenin swap raporu ile Ömer Tunç’a ait olduğu söylenen eldivenlerden alınan Swap örneklerinin raporları Mahkeme’ye savcılık tarafından “TANITMA B” olarak sunuldu. Mahkeme 10 sayfalık raporu “TANITMA B” olarak kayda geçirdi.

ÖNAL İÇİN SÜRE DARALIYOR… Diğer yandan Sukiastin kilit isimlerinden biri olarak anılan Cemal Önal’ın davası ise İstanbul 36.Ağır Ceza Mahkemesinde gıyabında görüldü. Gıyabında görülen dava 9 Temmuz tarihine ertelenirken, hakkındaki yakalama kararının devamına hüküm verildi.