Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz Cuma günü, Düzova’da 39 yaşındaki A.Ö.’nün ikametgahında polis tarafından yapılan aramda; 2 adet canlı ova tavşanı, 16 adet canlı kınalı keklik, 5 adet canlı yavru turaç, 1 adet kınalı keklik yumurtası ve 1 adet canlı saka kuşu (bülbül) ile buzdolabı içerisinde muhafaza edilen muhtelif dondurulmuş av kuşları tespit edilerek emare olarak alındığı açıklandı.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.