Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Ekol Tv'ye açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli golcü Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacakları derbi maç ile ilgili "Derbiler her zaman derbidir. Derbilerin favorisi olmaz. Bazen takımlar kötü günlerini derbi galibiyetiyle unutturabilir. Beşiktaş çok iyi takım. Şu anda iyi dönemde değiller ve umarım bize karşı da böyle devam eder. Bizim özgüvenli olmamız lazım, kendi oyunumuzu oynamamız lazım. Kolay maç diye bir şey yok. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Dzeko, "Şimdilik iki takım arasında geçecek gibi görünüyor ama daha çok yol var. Bu yarışta aldığınız her puan çok önemli. Bir sonraki maçımız bir derbi ve bizim için çok önemli olacak. Şu an yapmamız gereken o maçı beklemek." dedi.

Avrupa Ligi yorumu

"Avrupa Ligi bizim büyük hedeflerimizden bir tanesi. Tıpkı Türkiye Ligi'ni kazanmak gibi. yer aldığımız bütün turnuvalar böyleydi. Son maçta zor bir takımı mağlup ettik. Bu turnuvanın bu galibiyetle bizim için önemli olduğunu gösterdik. Bundan sonra alacağımız her puan bizim için önemli."

''Teklif doğru değil''

"Fenerbahçe benden, Mourinho'dan ve bu takımdan önce de meşhur bir takımdı. Tabii ki büyük isimlerle daha da meşhur oluyorsunuz. Sizi asıl meşhur yapan şey kazanacağınız kupalar olur. Belirttiğiniz teklif doğru değil. Ben buraya gelirken iki yıllık sözleşme imzaladım. Bunu isteyerek yaptım. Takımı daha yüksek seviyeye çekmek için çalışıyorum. Geçmişimin bir önemi yok. Önemli olan şimdiki zamanda ne gösterdiğiniz önemli. Fenerbahçe için her şey önemli."

''Kendimi futbola yeni başlamış gibi hissediyorum''

"Emekli olmayacağım. Şu anda doğru zaman olmadığını düşünüyorum. Bunu antrenmanlarda ve sahada hissediyorum. Beni isteyen kulübe verebilecek çok şeyim var. Yaş sadece bir sayıdır. Ben genç oyuncularla rekabete girebildiğimizi düşünüyorum. Şu anda hoca olmayı düşünmüyorum. Çok çalışmanız gerekiyor, vücudunuzun neye ihtiyacı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ben 38 yaşındayım ama kendimi futbola yeni başlamış gibi hissediyorum. İşler her zaman mükemmel olamaz ama gelişmek için çalışmanız gerekiyor. Eğer daha iyi bir oyuncu olmak istiyorsak eksik yönlerini bilmelisiniz."

Dzeko, "Her zaman bize inanın, arkamızda olun. Oyuncular sevildiği zaman ya da sevilmediği zaman bunu hissedebiliyor. Takımımızdaki her oyuncu bizler için önemli. İyi sonuçlar istiyorsak oyuncunun özgüvenli olması önemli." sözlerini kullandı.