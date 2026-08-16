Kıbrıs’ın en yüksek katılımlı konserlerinden birine sahne olan gecede, alanı dolduran binlerce kişi Gündeş’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek adeta dev bir koro oluşturdu.

Les Ambassadeurs Hotel bünyesinde bulunan Les Arena’da binlerce müzikseverle buluşan Gündeş, sahneye ışıltılı elbisesiyle çıktı. Konserine “İyi ki Doğmuşum” şarkısıyla başlayan Türk Müziğinin güçlü sesi seslendirdiği tüm şarkılarına Les Arena’yı dolduran binlerce davetli hep bir ağızdan eşlik etti. Güçlü yorumu ve sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşatan Ebru Gündeş’in konseri, havai fişeklerin yanı sıra lazer ve ışık gösterileriyle görkemli bir final yaptı. Kıbrıs’ın yaz gecelerine müzik ve eğlence katmaya devam eden Les

Ambassadeurs Hotel, Les Arena’da yaz sezonu boyunca birbirinden özel sanatçıları ve

etkinlikleri müzikseverlerle buluşturmayı sürdürecek.