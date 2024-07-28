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27.07.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Edremit ’te bir ikametgahın bahçesinde bulunan yaklaşık 13 metre derinliğindeki su kuyusu içerisinde, Alsancak’ta sakin Bahtiyar TOPAL(E-30) çalışma yaptığı sırada, kuyu içerisinde meydana gelen toprak kayması sonucu üzerine düşen toprak yığınının altında kalarak yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin iş kaza sıyla ilgili açıklaması şöyle:

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