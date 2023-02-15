Çavuşoğlu okulların güvenliğine el attı. Tüm okulların alt yapısı yenilenecek, riskli binalar yıkılacak

Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Adıyaman’da enkaz altında kalan çocuklarımız için seferber olan ilk günden son güne kadar enkaz başından ve acılı ailelerin yanından bir an olsın ayrılmayarak tüm halkın büyük takdirini kazanan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu adaya döner dönmez ilk iş olarak okulların güvenliğine el attı.

Çavuşoğlu’nun girişimleriyle oluşturulacak fon ile ülkedeki tüm okullar iki yıl iöerisinde leden geçirilecek. Bakan Çavuşoğlu deprem riskli olan okullarda gereki operasyonu yapacaklarını vurguladı ve “Riskli binaları yıkıp yenisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Depremden sonra Erenköy Lisesi’nin boşaltıldığını Yeniboğaziçi İlkokul’ndaki bazı sınıfların da güvenli okullara taşınacağını açıklayan çavuşoğlu Erenköy Lisesi ve Yeniboğaziçi İlkokulu’nda yapılacak yeni binaların Eylül ayında eğitime hazır hale getirileceğini vurguladı

Rehber öğretmenler, okul idareleri ve Gazimağusa TMK öğretmenlerine yönelik psikolojik destek eylem planının devreye gireceğini dile getiren Çavuşoğlu, 20 Şubat Pazartesi gününe kadar Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararla “Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ile Fon oluşturulacağını dile getiren Çavuşoğlu, bununla da tüm okulların iki yıl içerisinde elden geçirileceğini söyledi.