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2021-2022 Öğretim Yılı Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavları 8 Aralık’ta Başlayacak

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2021-2022 Öğretim Yılı, Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavlarının 8 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

29 Kasım 2021 Pazartesi 12:30
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2021-2022 Öğretim Yılı Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavları 8 Aralık’ta Başlayacak
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İlkokulların Dıştan Bitirme Sınavları ise 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

İlgililerin 29 Kasım– 3 Aralık (her iki tarih dahil) tarihleri arasında kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek üzere sınav merkezlerine başvurmaları gerektiği bildirildi.

Dıştan Bitirme Sınav Merkezleri şöyle:

“İlkokul Dıştan Bitirme Atatürk İlkokulu – Lefkoşa

Ortaokul Dıştan Bitirme Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa

Lise Dıştan Bitirme Lefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa

Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa

Meslek Lisesi Dıştan Bitirme Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa

Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa.”

Son Güncelleme: 29.11.2021 13:33
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