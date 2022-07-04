Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Matbaada hırsızlık! Zanlı mahkemeye çıkarıldı
Matbaada hırsızlık!
Yıllardır ülkede kaçak olduğu tespit edildi
Yıllardır ülkede kaçak olduğu tespit...
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!
İki kadın hırsızlık yaparken polise yakalandı!
İki kadın hırsızlık yaparken polise...
Feci kazada 2 kişiyi ciddi şekilde yaraladı.. Alkol testini reddetti!
Feci kazada 2 kişiyi ciddi...
Flaş Haber
YAKIT TAMAMEN BİTTİ!
Kapat

2021’de dış ticaret açığı 2 milyar 132 milyon 103 bin dolar oldu

KKTC’nin 2021 yılı dış ticaret açığı 2 milyar 132 milyon 103 bin dolar oldu.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:20
151 Okunma
2021’de dış ticaret açığı 2 milyar 132 milyon 103 bin dolar oldu
banner48

KKTC Merkez Bankası’nın 1. Çeyrek raporunda yer alan Ticaret Dairesi verilerine göre 2021 yılında ihracat 127 milyon 850 bin dolar olarak gerçekleşti.

2020 yılında bu rakam 101 milyon 105 bin dolardı. Bu da 2021’de ihracatın 2020’ye kıyasla yüzde 26.45 arttığını gösteriyor. 2021 yılında ihracatın yüzde 49’u Türkiye’ye, yüzde 51’i ise 3’üncü ülkelere yapıldı.

KKTC’nin ithalatında da 2020 yılına kıyasla artış devam etti.2020’de 1 milyar 319 milyon 636 bin dolar olan ithalat, 2021’de 940 milyon 317 bin dolar artarak 2 milyar 259 milyon 953 bin dolara yükseldi.

Bu da ithalatın bir önceki yıla göre yüzde 71.26 arttığı anlamına geliyor.2021’de ithalatın yüzde 64.3’ü Türkiye’den yüzde 35.7’si ise 3’üncü ülkelerden yapıldı.

Tüm bu veriler ülkenin ticaret hacminde ciddi artışa işaret ediyor.2021’de dış ticaret hacmi 2020’ye göre yüzde 68.07 artışla 2 milyar 387 milyon dolara yükseldi. Bu rakam 2020’de 1 milyar 420 milyon dolardı.  İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2021’de 2020’ye göre yüzde 8.7’den yüzde 7.7’ye düştü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diş Hekimliği Fakültesi ISO Belgelerini Aldı
Diş Hekimliği Fakültesi ISO Belgelerini Aldı
Yıldızların okulu Englishouse'dan muhteşem tören
Yıldızların okulu Englishouse'dan muhteşem tören
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonuçları açıklandı
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonuçları açıklandı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim