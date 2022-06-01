Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İhbar, pusu, 2 tutuklu! Moloz yığınları arasından uyuşturucu
İhbar, pusu, 2 tutuklu!
Evi gece kulübüne çevirmişler
Evi gece kulübüne çevirmişler
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
9 bin 200 TL değerindeki eşyaları çaldı
9 bin 200 TL değerindeki...

AKÜN öğrencilerinin Ercan deneyimi

Akdeniz Karpaz Üniversitesi eğitimci ve öğrencileri Ercan Havaalanı'nda gözlem gezisi yaptı, kabin memurları gününü kutladı...

01 Haziran 2022 Çarşamba 14:22
51 Okunma
AKÜN öğrencilerinin Ercan deneyimi

 Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) Havacılık Fakültesi öğretim görevlileri ve kabin hizmetleri öğrencileri  '31 Mayıs Dünya Kabin Memurları günü' nedeniyle Ercan Havalimanı’nda kabin memurlarına çiçek vererek, günlerini kutladı.

AKÜN ekibinin nazik kutlaması kabin memurlarını memnun etti. Kendilerini düşünen ve çiçek takdim eden AKÜN heyetine teşekkür edildi.

Öğrencilerden yerinde gözlem

AKÜN Havacılık Fakültesi öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte yerinde gözlem şansı yakalandı. Kokpitte gözlem yapan öğrenciler, merak ettikleri soruların yanıtladını aldı.

Uçuş öncesinde kokpit ve kabin ekibinin brifingini gözlemleyen öğrenciler, önemli deneyimler elde etti.

Yeni terminal gezildi

Öte yandan yapımı devam eden T&T Ercan yeni havaalanı inşaatını da gezme fırsatı bulan eğitimciler ve öğrenciler, yeni terminal ve pist hakkında bilgiler edindi.

Tolga Öz: Teori ile Pratik harmanlandı

Eğitimcilere ve öğrencilere gözlem gezisinde eşlik eden AKÜN Rektör Yardımcısı, Havacılık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Tolga Öz ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, eğitimde teori ile pratiğin harmanlanmasının önemine değinerek, “Bugünkü gezimizde öğrencilerimiz önemli bir deneyim elde etti. Sınıflarda öğrenilen teorik bilgilerin gerçekte uygulamasına da şahit olan öğrencilerimiz böylelikle kendilerini geliştirmede büyük bir adım atmış oldular” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencilerin dikkatine!
Öğrencilerin dikkatine!
Çavuşoğlu: “Belli ki yanlış giden bir şeyler var”
Çavuşoğlu: “Belli ki yanlış giden bir şeyler var”
LAÜ’de “Çocuk ve Göç” konulu konferans düzenlendi
LAÜ’de “Çocuk ve Göç” konulu konferans düzenlendi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim