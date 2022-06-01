AKÜN öğrencilerinin Ercan deneyimi

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) Havacılık Fakültesi öğretim görevlileri ve kabin hizmetleri öğrencileri '31 Mayıs Dünya Kabin Memurları günü' nedeniyle Ercan Havalimanı’nda kabin memurlarına çiçek vererek, günlerini kutladı.

AKÜN ekibinin nazik kutlaması kabin memurlarını memnun etti. Kendilerini düşünen ve çiçek takdim eden AKÜN heyetine teşekkür edildi.

Öğrencilerden yerinde gözlem

AKÜN Havacılık Fakültesi öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte yerinde gözlem şansı yakalandı. Kokpitte gözlem yapan öğrenciler, merak ettikleri soruların yanıtladını aldı.

Uçuş öncesinde kokpit ve kabin ekibinin brifingini gözlemleyen öğrenciler, önemli deneyimler elde etti.

Yeni terminal gezildi

Öte yandan yapımı devam eden T&T Ercan yeni havaalanı inşaatını da gezme fırsatı bulan eğitimciler ve öğrenciler, yeni terminal ve pist hakkında bilgiler edindi.

Tolga Öz: Teori ile Pratik harmanlandı

Eğitimcilere ve öğrencilere gözlem gezisinde eşlik eden AKÜN Rektör Yardımcısı, Havacılık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Tolga Öz ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, eğitimde teori ile pratiğin harmanlanmasının önemine değinerek, “Bugünkü gezimizde öğrencilerimiz önemli bir deneyim elde etti. Sınıflarda öğrenilen teorik bilgilerin gerçekte uygulamasına da şahit olan öğrencilerimiz böylelikle kendilerini geliştirmede büyük bir adım atmış oldular” dedi.