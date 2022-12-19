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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 2022-2023 öğretim yılı güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.

19 Aralık 2022 Pazartesi 19:59
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 10 ve 11 Ocak'ta Türkiye'de 81 il ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu.

Öğrenciler, sınav sonuçlarına "http://aof.anadolu.edu.tr" adresinden erişebilecek.

Anahtar Kelimeler:
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim
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