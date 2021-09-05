"Aracımız 100 kilometrede 1 TL yakıt tüketiyor, bunu 50 kuruşa düşüreceğiz”

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl 17’ncisi organize edilen Efficiency Challenge Elektrikli Araç ve ilk kez yapılan Liseler Arası Elektrikli Araç yarışlarında boy gösterdi. TEKNOFEST 2021 kapsamında TÜBİTAK bu yıl EC Elektrikli Araç Yarışları’nın 17’ncisini gerçekleştirdi. Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışları ise ilk kez yapıldı. 36 takımın “en verimli araç” unvanını kazanabilmek hedefiyle rekabet ettiği liseler arası yarışma, dün ve bugün yarış pistinin “enerjisini” yükseltirken farklı özelliklerdeki araçlar izleyenlerin ilgisini çekti. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ekibi de katıldı. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Ömer Gander, Anadolu Ajansı’na konuştu. Gander, arabalarını 50 bin liraya mal ettiklerini aktararak, “Aracımız 100 kilometrede 1 TL yakıyor, bunu 50 kuruşa düşürmek için çalışıyoruz. Dağları, denizleri aştık geldik, bu bizim için bir gurur” dedi.