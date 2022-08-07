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ARUCAD’da mülakat için tarih 25 Ağustos

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), bu yıl ikinci kez üniversite adaylarına yönelik %100 burslu eğitim şansı için 25 Ağustos’ta mülakat düzenliyor.       

07 Ağustos 2022 Pazar 12:27
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ARUCAD’da mülakat için tarih 25 Ağustos
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KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu öğrenciler, 25 Ağustos Perşembe günü düzenlenecek mülakata katılabilecek. ARUCAD, Üniversite bünyesindeki tüm programlara kayıt yaptıracak olan adaylara doğrudan %50 burs hakkı tanıyor. Adaylar, burs oranını %75, %90 ve %100’e kadar yükseltmek için 25 Ağustos’taki mülakata katılacak.     

Sanat, Tasarım, İletişim Odaklı Vakıf Üniversitesi     

Sanat, tasarım ve iletişim alanlarında 16 bölüme sahip ARUCAD’da, Sanat Fakültesi altında Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Seramik, Film Tasarımı ve Yönetimi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümleri; Tasarım Fakültesi altında; Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım; İletişim Fakültesi altında Dijital Oyun Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Reklam Tasarımı ve İletişimi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümleri; Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi altında Oyunculuk, Modern Dans, Ses Sanatları Tasarımı Bölümleri bulunmaktadır.  

ARUCAD’ın sunduğu %100’e varan burs olanakları, mülakat ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85  numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek.      

Anahtar Kelimeler:
ARUCADArkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi
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