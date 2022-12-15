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“Bilimle Daha İleri” kısa video yarışmanda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle Avrupa Araştırma ve İnovasyon Günleri kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve meslek lisesi öğrencileri için düzenlenen “Bilimle Daha İleri” kısa video yarışma serisinin ikincisi olan “Laboratuvar/Atölye Güvenliği “ konulu yarışmada dereceye girenlere ödülleri veridi.

15 Aralık 2022 Perşembe 18:10
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“Bilimle Daha İleri” kısa video yarışmanda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi



İlkokul kategorisinde birincilik ödülünü Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ve Polatpaşa İlkokulu paylaşırken, aynı kategoride jüri özel ödülü ise Şehit Yalçın İlkokulu’nun oldu.

Ortaokul kategorisinin birincisi Oğuz Veli Ortaokulu olurken, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ise bu kategoride jüri özel ödülüne layık görüldü.

Lise kategorisinde birincilik ödülünü 20 Temmuz Fen Lisesi aldı. Aynı kategoride Lapta Yavuzlar Lisesi ve Türk Maarif Koleji jüri özel ödülünü paylaştı.

Meslek lisesi kategorisinde ise Atatürk Meslek Lisesi jüri özel ödülü almaya hak kazandı.

Ödül töreni bugün Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda öğrencilerin, öğretmenlerin, okul müdürlerinin, velilerin, Milli Eğitim Bakanlığı, AB Komisyonu ve KKTC Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi’nden yetkililerin katılımıyla yapıldı.

Törende, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson ile KKTC Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Betül Atasayan Gülseven konuşma yaptı.

BJÖRNSSON

Kjartan Björnsson, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında 48 ilkokul ve 46 ortaokula kurulan laboratuvarlara, sağlanan ekipman desteğine işaret etti.

Björnsson diğer okullara hizmet edecek mobil laboratuvarla, güncellenen ders planları ve envanter listeleriyle, laboratuvarlara sağlanan internet ve bu alandaki güncellemelerle laboratuvarların etkin kullanımı konusunda ilerleme kaydedildiğini belirtti

Kjartan Björnsson laboratuvar ekipmanlarından yararlanma fırsatı bulamayan mesleki teknik okullara yönelik ek atölye ekipmanları ve özel eğitim okullarına destek amaçlı beceri geliştirme kitleri temin edilmesi ile ilgili olasılıkların da araştırıldığı kaydetti.

GÜLSEVEN

Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Betül Atasayan Gülseven, destekleri ve bu tür etkinliklerin düzenlenmesine katkısı nedeniyle Avrupa Komisyonu’na teşekkür ederek, bu tür projelerin devamını diledi.

Böyle yarışmaların öğrencilerin fen bilimlerine ilgisini artırdığını vurgulayan Gülseven, okulların ilgisini de memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Gülseven, Avrupa Birliği katkılarıyla Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi iş birliğinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen projelerden biri olan “Fen Laboratuvarlarının Modernizasyonu” projesinin başarıyla yürütüldüğünü kaydederek, yarışmaya katılan öğrencileri kutladı, öğrencilere destek olan öğretmenlere ve ailelere teşekkür etti.

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